Vereadores solicitam melhorias na saúde e na infraestrutura em Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 17/10/2024 19:43

Duque de Caxias - Quatro indicações legislativas foram lidas na sessão plenária de 17/10 da Câmara de Duque de Caxias, pelo vereador Anderson Lopes (Republicanos), que secretariou os trabalhos da Mesa Diretora. O vereador Claudio Thomaz (PRD) apontou a necessidade da construção de uma Unidade Pré-Hospitalar (UPH) no bairro Olavo Bilac, Primeiro Distrito. Drª Fernanda Costa (MDB) solicitou a intervenção da prefeitura junto à concessionária responsável para a colocação de poste e braço de luz no Lote 30, Quadra 49, próximo às ruas Uraí e Bartolomeu Fagundes, no bairro Cangulo, Segundo Distrito.

A implantação e pintura de visualização de redutores de velocidade na rua L, altura do Lote 37, Quadra 60, bairro Jardim Anhangá, no Terceiro Distrito, foi a demanda apresentada pelo vereador Marquinho da Pipa (MDB).

E a indicação do líder de governo, vereador Valdecy Nunes (MDB), ressaltou a importância de implementar mão única na Alameda Forjaz Coutinho no sentido da Estrada do Rosário, bairro Jardim Primavera, Segundo Distrito.

Ainda na sessão plenária de 17/10

A pedido do presidente em exercício, Claudio Thomaz, o vereador Anderson Lopes fez a leitura do Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 01/2024, de autoria do Executivo, alterando a Lei Complementar nº01/2006 (Plano Diretor Urbanístico), para modificar os limites do macrozoneamento das zonas de ocupação básica no bairro São Bento, Segundo Distrito.

Também do Executivo, o PL nº 21/2024 desafetando e autorizando o prefeito a alienar imóvel; e o PL nº 22/2024, denominando logradouro público.

Os projetos serão encaminhados às comissões permanentes da Câmara para análise e emissão de pareceres. Os vereadores ainda apresentaram Projeto de Decreto Legislativo (PDL) e requerimentos concedendo medalha e moções a pessoas que têm contribuído com o desenvolvimento do município em seus diversos setores.