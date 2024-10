Firjan SENAI Caxias promove encontro entre alunos e empresários - Divulgação

Publicado 17/10/2024 19:20

Duque de Caxias - Alunos da escola Firjan SENAI Caxias tiveram a energia como tema das atividades desta quinta-feira (17/10). Com o evento Energizando Conexões a instituição promoveu um encontro entre alunos e empresas do setor para debater sobre assuntos relativos à área. A iniciativa que marcou as comemorações do Dia do Eletricista contou com exposição, workshop, debates e apresentação de projetos.

As atividades foram desenvolvidas ao longo de todo o dia, em que os alunos tiveram oportunidade de trocar experiências com profissionais do mercado e ainda, apresentar projetos desenvolvidos em aula.

“Essa também foi uma importante iniciativa para conectar as empresas com as ideias inovadoras desenvolvidas pelos alunos, que podem ser aplicadas nos negócios”, destacou Marcelo Coppola Gerente Operacional Senai Sesi Caxias.

Com uma programação diversificada, o evento contou com rodas de conversa, workshops práticos e momentos dedicados ao networking, tudo voltado para impulsionar carreiras e explorar inovações tecnológicas. O encontro reuniu os 180 alunos dos cursos dos cursos de Aprendizagem, Qualificação e Técnicos do Segmento de Eletroeletrônica, além de movimentar toda a escola e os demais segmentos que são atendidos.