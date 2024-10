Vereadores fazem solicitações para melhorias em bairros de Caxias - Art Vídeo/Victor Hugo/Divulgação

Vereadores fazem solicitações para melhorias em bairros de CaxiasArt Vídeo/Victor Hugo/Divulgação

Publicado 15/10/2024 19:51

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias apresentaram pedidos de melhorias para vários bairros da cidade, na sessão plenária desta terça-feira, dia 15. O vereador Carlinhos da Barreira (União Brasil) solicitou a substituição das lâmpadas a vapor de sódio pelas do sistema de iluminação de led na rua Visconde de Caravelas, no Parque Império, Segundo Distrito. Eduardo Moreira (MDB) apresentou indicação semelhante para a avenida Darcy Vargas e ruas A e B, na Cidade dos Meninos, também no Segundo Distrito.

Saneamento básico, asfaltamento e substituição de lâmpadas pelo sistema de Led foram solicitados pelo vereador Junior Reis (MDB) para a rua Um, localizada em Bambu Amarelo, bairro Xerém, no Quarto Distrito.

Drª Fernanda Costa (MDB) apontou a necessidade de reparos nas calçadas da rua Espírito Santo, no bairro Cangulo, Segundo Distrito; e o vereador Marquinho da Pipa (MDB), da pintura e limpeza, incluindo capina e varrição, na rua Cinco, bairro Barro Branco/Jardim Anhangá, no Terceiro Distrito.

Para a educação, a vereadora Leide (Republicanos) sugeriu a construção de uma escola municipal bilíngue no bairro São Judas Tadeu, entre o Segundo e Terceiro Distritos.

E a fim de garantir o direito de ir e vir do cidadão, com segurança e gratuidade, o vereador Moisés Neguinho (PP) solicitou a disponibilização de uma linha de ônibus Tarifa Zero, saindo do Jardim Gramacho, Primeiro Distrito, até o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo para retorno ao bairro. Todas as indicações serão encaminhadas ao Executivo para as devidas providências.

Ainda na sessão plenária de 15/10

A pedido do presidente em exercício Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariou os trabalhos da Mesa Diretora, também fez a leitura dos projetos de Decretos Legislativos concedendo moções de aplausos e congratulações a pessoas que têm contribuído com o desenvolvimento do município.