'Dia do Cabelo Maluco' nas escolas de Duque de Caxias - Divulgação

'Dia do Cabelo Maluco' nas escolas de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 14/10/2024 19:18

Duque de Caxias - As escolas municipais de Duque de Caxias foram tomadas por uma explosão de criatividade e diversão durante toda a semana, com a realização do “Dia do Cabelo Maluco”, em comemoração ao “Dia das Crianças”. Alunos de todas as idades participaram da brincadeira, transformando seus penteados em verdadeiras obras de arte. A atividade teve como objetivo principal estimular a imaginação dos estudantes e criar um ambiente de descontração.

'Dia do Cabelo Maluco' nas escolas de Duque de Caxias Divulgação



A diretora do CIEP Municipalizado 405 – Ministro Santiago Dantas, Profa Anne Alessandra de Andrade Silva, destacou o propósito de promover a integração entre os estudantes. A diretora do CIEP Municipalizado 405 – Ministro Santiago Dantas, Profa Anne Alessandra de Andrade Silva, destacou o propósito de promover a integração entre os estudantes.

“Os penteados variaram muito, e a imaginação fértil das crianças permitiu que elas explorassem mundos e realidades diferentes, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades como criatividade e inovação”, explicou a gestora da unidade, localizada no bairro Vila Itamaraty.



Já a diretora da E.M. Campos Elíseos, profa Ana Carolina Fialho, enfatizou a importância da interação entre alunos e professores durante a atividade.

"Eu amo meus alunos e também fiz um penteado maluco. Essa atividade foi fundamental para encorajá-los a considerar a beleza de suas próprias criações e a respeitar as diferenças de seus colegas. É uma forma de ensinar sobre diversidade e inclusão de maneira leve e lúdica”.

Segundo o diretor da E.M Cora Coralina, prof João Pedro Eduardo do Nascimento, as atividades do “Dia do Cabelo Maluco” foram acompanhadas por outras ações em comemoração ao Dia das Crianças.

“O cabelo maluco foi uma atividade dentro da Semana da Criança, que foi organizada em toda nossa escola. Graças ao comprometimento de todos da nossa Unidade Escolar, desde os profissionais de limpeza até os professores, foi uma semana memorável, que proporcionou para nossa comunidade divertimento, leveza e aprendizado. Durante essa semana tivemos também “mochila maluca”, cinema, brinquedos, como pula-pula, touro mecânico, futebol de sabão, entre outros. Tivemos também pipoca, algodão doce e danças divertidas”, contou o gestor.

'Dia do Cabelo Maluco' nas escolas de Duque de Caxias Divulgação

Muito feliz com as atividades que proporcionaram aos alunos momentos de descontração, a diretora da E.M. Bairro Califórnia, profa Ana Paula Rodrigues, explicou que, na unidade educacional, a princípio as crianças pensaram na brincadeira, mas a equipe escolar objetivava debates de conscientização de forma divertida. “A maneira lúdica traz a brincadeira como aprendizado e respeito ao próximo”, finalizou Rodrigues.