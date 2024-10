Vereadores encaminham demandas à Prefeitura de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 10/10/2024 20:24

Duque de Caxias - Na Tribuna, as manifestações foram relacionadas aos resultados das eleições municipais

Na sessão plenária desta quinta-feira, 10, a vereadora Delza de Oliveira (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura das indicações que serão encaminhadas ao Executivo.

O vereador Carlinhos da Barreira (União Brasil) solicitou saneamento básico, asfalto, substituição das lâmpadas a vapor de sódio pelas de led e limpeza, incluindo capina e varrição na rua Monte Carmelo, Parque Império, no Segundo Distrito. Demandas semelhantes foram as do vereador Junior Reis (MDB) para a rua Joaquim Costa, localizada em Xerém, no Quarto Distrito.

Claudio Thomaz (PRD) apontou a necessidade da desapropriação de imóvel na rua Lapu nº 690, bairro Vila Centenário, no Primeiro Distrito. Para a rua Boa Viagem, localizada na mesma região, a vereadora Delza de Oliveira sugeriu a instalação de bancos no campo de futebol.

A limpeza da rede de esgoto, o recapeamento asfáltico, a manutenção da rede elétrica com a troca das lâmpadas queimadas e a limpeza, incluindo capina e varrição foram solicitadas pelo vereador Eduardo Moreira (MDB) para as ruas Francisco Plácido de Jesus, Wilma Plácido de Jesus, Nova Esperança, Antônio Muniz e São Tomé, na Cidade dos Meninos, Segundo Distrito.

Para o mesmo distrito, mais precisamente para a rua Presidente Truman, no Cangulo, a vereadora Drª Fernanda Costa (MDB) solicitou a intervenção da prefeitura junto à concessionária responsável para a colocação de poste e braço de luz.

O vereador Marquinho da Pipa (MDB) pediu a pintura de meio fio, limpeza incluindo o uso de roçadeira, capina e varrição na rua Zacarias de Góes, na Vila Ema, no Terceiro Distrito. E a vereadora Leide (Republicanos) solicitou a construção de um posto de saúde no bairro São Judas Tadeu, Segundo Distrito.

Manifestações na tribuna

Após a leitura do Expediente do Dia, o presidente em exercício, Claudio Thomaz, abriu o momento das manifestações na tribuna. O vereador Clovinho Sempre Junto (PDT) foi o primeiro a se pronunciar. “Agradeço à população de Duque de Caxias e parabenizo o governo da família Reis que vai dar continuidade aos trabalhos na nossa cidade”. Clovinho ainda ressaltou a continuidade da parceria com o próximo gestor municipal.

Em seguida, foi a vez do vereador Catiti (PDT) fazer os seus agradecimentos. “Não poderia deixar de agradecer ao povo da nossa cidade pela expressiva votação que vai me levar ao terceiro mandato. São 6.221 amigos e amigas que acreditam no trabalho do vereador Catiti”, disse ele, parabenizando os demais vereadores eleitos e os não reeleitos pelos trabalhos em prol do município e reiterando o compromisso do futuro prefeito com as obras já em andamento pela cidade.

Os vereadores Catiti e Clovinho Sempre Junto ressaltaram o apoio do deputado federal, Marcos Tavares (PDT). “Faço um agradecimento, em especial, ao meu parceiro, irmão, deputado federal Marcos Tavares, por todo o apoio e por cumprir tudo aquilo que tratou com o partido PDT de Duque de Caxias”, enfatizou Catiti, apontando que o PDT terá três vereadores atuantes no Legislativo.

“Parabenizo o nosso presidente do PDT Duque de Caxias, deputado federal Marcos Tavares. Ele conseguiu mostrar que o político de palavra sempre obtém êxito”, complementou Clovinho.

Catiti também ressaltou a presença do vereador eleito, Enfermeiro Leandro (PRD) e desejou-lhe sucesso em sua primeira legislatura.