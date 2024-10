Seminário Internacional reúne representantes do Ministério da Cultura em Caxias - Divulgação

Publicado 09/10/2024 18:17

Duque de Caxias - A Secretária Nacional do Programa dos Comitês de Cultura, do Ministério da Cultura, Roberta Martins, marcou presença no Seminário Internacional "Políticas Culturais, Memória, Estudos da Cena e Perspectivas Contemporâneas", que aconteceu na Universidade Unigranrio, em Duque de Caxias.



O encontro, que contou com o apoio do Comitê de Cultura do Rio, promoveu um dia de discussões enriquecedoras sobre o cenário artístico-cultural brasileiro e suas conexões globais. As atividades do seminário envolveram renomados pesquisadores e instituições, como a University of San Diego, a UFPR, a UERJ e diversos equipamentos culturais da Baixada Fluminense.

O evento também contou com a presença do Eduardo Nascimento, representando o escritório do Ministério da Cultura, que fica no Rio. O Seminário proporcionou uma troca significativa de experiências e saberes, explorando as dinâmicas contemporâneas das políticas culturais e as possibilidades de memória e produção artística no Brasil.



Com a presença de especialistas nacionais e internacionais, o encontro reforçou a importância do diálogo entre academia, governo e equipamentos culturais para a formulação de políticas que valorizem a memória, a cena artística e as perspectivas contemporâneas do setor.

“Para nós é uma honra estarmos aqui e uma obrigação de vir conhecer o trabalho da Unigranrio, que tem esse marcador de olhar para o território que antes nunca ninguém tinha olhado, produzir conhecimento, formar educadores e profissionais nessa região aqui”, destacou Roberta Martins, após participar da abertura do evento e ser homenageada com um poema recitado por Márcia Dores - professora da unidade.



Quem também participou da abertura do encontro foi o Poeta Edilbeto Soares, conhecido como o Poeta da Favela que presenteou a Roberta com sua obra "O Sol da Liberdade".