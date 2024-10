Caxias Shopping apresenta programação gratuita para Dia das Crianças - Divulgação

Caxias Shopping apresenta programação gratuita para Dia das CriançasDivulgação

Publicado 09/10/2024 18:12

Duque de Caxias - Nos dias 12 e 13 de outubro, o Caxias Shopping, localizado na Baixada Fluminense, preparou uma programação especial e gratuita para comemorar o Dia das Crianças, proporcionando momentos de diversão para os pequenos. No sábado, 12 de outubro, em parceria com a produtora Lucena Corp, serão realizadas Oficinas de Desenhos e Papel Craft na Praça de Alimentação, das 14h às 17h. As crianças poderão soltar a imaginação durante a atividade, que é gratuita. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas no site do Caxias Shopping.

No domingo, 13 de outubro, o evento “Domingo Divertido” trará a animada Batalha de Dancinhas, com uma equipe pronta para colocar todo mundo para dançar, em uma tarde cheia de música, luzes e diversão. A atração é gratuita e a programação começa às 16h, também na Praça de Alimentação.

O Caxias Shopping oferece um ambiente seguro e confortável para as famílias aproveitarem e promete momentos inesquecíveis para o público infantil.

Serviço – Dia das Crianças no Caxias Shopping

Programação:



12/10 – Oficinas de Desenhos e Papel Craft – das 14h às 17h

13/10 – Batalha de Dancinhas – A partir das 16h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito