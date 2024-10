Exposição chega ao Caxias Shopping e destaca recuperação ambiental na Baía de Guanabara - Divulgação

Exposição chega ao Caxias Shopping e destaca recuperação ambiental na Baía de GuanabaraDivulgação

Publicado 08/10/2024 18:00

Duque de Caxias - A partir da segunda quinzena de outubro, o Caxias Shopping receberá a exposição “TransforMAR”, uma iniciativa de educação ambiental e conscientização social, promovida pela Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ). A mostra permanecerá no local por dois meses e é uma extensão do Projeto Águas da Guanabara, destacando o trabalho incansável dos pescadores artesanais que atuam no litoral dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Magé.



Em dois anos de atuação, o projeto já ofereceu cerca de 1.200 vagas para pescadores artesanais e retirou mais de 1.000 toneladas de resíduos sólidos da baía.

“Essa exposição é uma forma de dar visibilidade a esses resultados e promover a importância dos pescadores no equilíbrio ambiental”, acrescenta a curadora da exposição, Dra. Jamylle Ferreira.

O evento contará com diversas atrações, como uma área com fotos e vídeos que mostram o impacto positivo do projeto e as dificuldades enfrentadas no processo de recuperação ambiental. Um dos principais objetivos da exposição é divulgar os resultados obtidos pelo Projeto Águas da Guanabara e valorizar a atuação dos pescadores artesanais na regeneração dos ambientes marinhos daDe acordo com com o Superintendente do Caxias shopping, os visitantes terão a oportunidade de participar de atividades interativas, incluindo uma imersão no cenário da Baía de Guanabara. O evento é aberto ao público em geral, mas também receberá grupos de alunos de escolas públicas e privadas, proporcionando uma aula de educação ambiental ao vivo.“Somos um espaço que valoriza iniciativas transformadoras e buscamos constantemente apoiar parcerias como essa, que promove melhorias no meio ambiente”, afirma Fábio Naves, Superintendente do Caxias Shopping.A exposição será dividida em duas áreas principais. A primeira exibirá 40 imagens que documentam as ações do Projeto Águas da Guanabara, como as atividades de campo, saúde e educação ambiental. Os visitantes também poderão conhecer algumas espécies de peixes capturadas pelos pescadores e catalogadas por pesquisadores em arrastos científicos realizados na Baía de Guanabara. Já o segundo ambiente será mais interativo e lúdico. Uma das principais atrações será um barco de madeira utilizado pelos pescadores na limpeza da baía, permitindo que os visitantes conheçam de perto o processo e tirem dúvidas. Além disso, o espaço terá atividades semanais que prometem surpresas para o público.“O Projeto Águas da Guanabara é uma iniciativa intermunicipal que busca monitorar e remover resíduos sólidos da Baía de Guanabara, regenerar ambientes marinhos degradados e garantir a continuidade do trabalho dos pescadores artesanais, melhorando suas condições de trabalho e renda”, ressalta Luís Cláudio, presidente da FEPERJ.A exposição “TransforMAR” conta com o apoio de diversas entidades comprometidas com a preservação ambiental, incluindo a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do RJ (SEAPPA), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e as prefeituras de São Gonçalo, Itaboraí e Magé.Exposição TransforMARData: Segunda quinzena de outubro, com duração de dois mesesLocal: Caxias ShoppingEntrada: Gratuita