Obras do Central Park Fluminense avançam em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 09/10/2024 18:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o governo do estado, está construindo, no bairro São Bento, no segundo distrito, uma das maiores áreas públicas de lazer da Baixada Fluminense. Na área de 92.387 m², da Avenida Governador Leonel Brizola, ao lado da antiga Feuduc, a prefeitura já iniciou o trabalho de terraplanagem do terreno.

O Central Park Fluminense, como está sendo chamado, vai receber diversos equipamentos, como skate park, áreas para churrasco, playground, viveiro de plantas, banheiros, anfiteatro, academias de ginástica, quadras de vôlei, tênis e futebol com grama natural, arquibancadas e vestiários. Os moradores contarão também com áreas de contemplação, pista de atletismo, chuveirões e estacionamento. Além disso, a prefeitura irá canalizar um trecho de 2 km do Canal São Bento, que corta a região.