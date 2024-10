Netinho Reis agradece votação em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 07/10/2024 18:18

Duque de Caxias - Eleito no primeiro turno com 54% dos votos, Netinho Reis não quer saber de descanso. O novo prefeito de Duque de Caxias afirmou ao O DIA que já está "trabalhando". Nesta segunda-feira, 7, o jovem empresário passeou pelas ruas do Calçadão, no Centro, para agradecer os mais de 240 mil votos recebidos nas urnas.

Confira a entrevista exclusiva:

O DIA: Você já pretende começar a trabalhar na transição ou vai tirar alguns dias de descanso?

Netinho Reis: "Já estou trabalhando desde as primeiras horas do dia de hoje. A cidade vive em uma velocidade que não dá para pensar em parar. Falamos que vamos fazer uma gestão eficiente e inovadora. E isso começa agora".



Nesses primeiros meses, já sabe qual vai ser a sua prioridade?

"Vamos planejar uma gestão eficiente, pensar em cada detalhe de nossas propostas"



Já está pensando na composição do seu secretariado?

Vamos falar em breve. A prioridade agora é agradecer ao povo da nossa cidade pela confiança depositada em nossas propostas.



Deixa um agradecimento para quem se dedicou na campanha.

Quero muito agradecer a todos os que se dedicaram em nossa campanha, desde o planejamento até quem entregou um panfleto, uma bandeira, que bateu de porta em porta pedindo o voto de confiança. Agradecer aos nossos aliados, nossa vice prefeita Aline do Áureo, nossos deputados federais, estaduais, vereadores eleitos e reeleitos... Todos os candidatos que fizeram nosso nome ecoar nos quatro distritos de nossa cidade. Obrigado, e vamos em frente porque o futuro começa agora.