Carteira de trabalho digitalMinistério da Economia/Divulgação

Publicado 04/10/2024 19:03

Duque de Caxias - Duque de Caxias (+670) foi o município da Baixada Fluminense que registrou a maior oferta de vagas de emprego formal no mês de agosto. Com esse resultado, a cidade ocupou a 4ª posição no ranking estadual. De acordo com análise feita pela Firjan, por meio da plataforma Retratos Regionais, desde fevereiro, a região mantém o saldo positivo. No acumulado do ano, foram geradas 17,2 mil novas vagas.

Os dados do levantamento foram obtidos a partir de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontaram crescimento na geração de emprego em todo o estado no mês de agosto.

“Seguimos com a região registrando saldo positivo em geração de empregos, esse resultado reflete muito bem os potenciais que a Baixada oferece, com a geração de oportunidades para a mão de obra local”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.

As oportunidades para a região foram impulsionadas por conta do desempenho, em maior parte, dos setores de Serviços, Comércio e Indústria. As ofertas foram direcionadas para as contratações para o comércio varejista, serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados a empresas, transporte terrestre, alimentação e serviços especializados para a construção.



No estado, as contratações crescem em agosto, registrando maior abertura de vagas desde março.