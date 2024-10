Bolsonaro vai a Caxias apoiar candidatura de Netinho Reis (MDB) - Reprodução

Publicado 03/10/2024 19:12

Duque de Caxias - A três dias do primeiro turno das eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu uma multidão na tarde desta quinta-feira, 3, em ato com Netinho Reis, candidato do MDB à prefeitura de Duque de Caxias. O evento ocorreu no Centro do município.

"Juntos, vamos transformar Duque de Caxias e trazer um futuro melhor para todos. Obrigado pela visita e pelo apoio", disse Netinho.

O evento contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do ex-ministro da Saúde e deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ) e do ex-prefeito da cidade Washington Reis (MDB-RJ), atual secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana.

Pesquisa eleitoral