Duque de Caxias ganha nova unidade básica de saúde

Duque de Caxias ganha nova unidade básica de saúdeDivulgação

Publicado 02/10/2024 21:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou, na última segunda-feira (30/09), no bairro Engenho do Porto, no primeiro distrito, a Unidade Básica de Saúde – UBS Nilza Maria Cardoso Rodrigues. A partir de agora, os moradores da região poderão ter acesso aos serviços de saúde dos consultórios de clínica médica, pediatria, odontologia e ginecologia. Além disso, a unidade oferece os serviços de sala de coleta, sala de curativo e sala de vacina.

A unidade, construída em parceria com o governo do estado, está localizada na Avenida general Sólon Ribeiro com a Rua Raul Pompeia e ocupa uma área de 269,57 m². A nova UBS vai desafogar o atendimento nas unidades de saúde da região, melhorando, assim, o acesso à atenção médica primária.