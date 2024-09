Primeira-dama do estado participa de caminhada das mulheres em Caxias - Reprodução

Publicado 29/09/2024 12:13

Duque de Caxias - Uma caminhada em homenagem às mulheres reuniu uma multidão pelas ruas do Centro de Duque de Caxias. O ato faz parte da campanha de Netinho Reis (MDB) para prefeito. Uma das participantes foi a primeira-dama do estado, Analine Castro. Ela estava ao lado da vice de Netinho, Aline do Aureo, a noiva do candidato, Julia Moraes, e a secretária estadual da Mulher, Heloisa Aguiar.

"Hoje foi dia de sentir a força das mulheres que transformam nossa cidade todos os dias. As mulheres são maioria e sabem a importância de estarmos unidos num só propósito", afirmou Netinho.

