Caxias Shopping apresenta programação gratuita e especial para crianças - Divulgação

Caxias Shopping apresenta programação gratuita e especial para criançasDivulgação

Publicado 02/10/2024 21:10

Duque de Caxias - O Caxias Shopping preparou uma programação especial para o mês de outubro, com o evento "Domingo Divertido", que promete muita diversão e aprendizado para as crianças. Todos os domingos do mês, a partir das 16h, o shopping oferece espetáculos teatrais, atividades lúdicas e brincadeiras, garantindo momentos de lazer para toda a família, tudo de forma gratuita.

A programação começa no dia 6 de outubro com o “Show das Crianças”, uma apresentação mágica repleta de brincadeiras e atividades que vão encantar os pequenos, proporcionando um dia repleto de diversão. Já no dia 13 de outubro, a animação fica por conta da divertida “Batalha de Dancinhas”, com uma equipe que promete colocar todo mundo para dançar, criando uma tarde cheia de música, luzes e muita alegria.

No dia 20 de outubro, o palco será tomado pelo clássico infantil “Peter Pan”, que levará as crianças ao mundo encantado da Terra do Nunca, onde Wendy e Peter Pan viverão grandes aventuras. Para fechar o mês com chave de ouro, no dia 27 de outubro, a programação especial de Halloween traz o evento “Halloween Kids”, onde as crianças poderão se divertir em brincadeiras temáticas como corrida de vassouras, pula caldeirão e dança da múmia.

Todas as atividades acontecem na Praça de Alimentação do Caxias Shopping, garantindo um ambiente seguro e confortável para as famílias aproveitarem. O "Domingo Divertido" é uma oportunidade imperdível para que as crianças se divirtam, aprendam e vivam momentos inesquecíveis.

Serviço - Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: A partir das 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 06/10 – Animação: “Show das Crianças”

- 13/10 – Animação: “Batalha de Dancinhas”

- 20/10 – Teatro: “Peter Pan”

- 27/10 – Animação: “Halloween Kids” (Especial de Halloween)

EVENTO GRATUITO