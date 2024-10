Netinho Reis vota ao lado do tio Washington Reis - Reprodução

Netinho Reis vota ao lado do tio Washington ReisReprodução

Publicado 06/10/2024 19:28

Duque de Caxias - Como indicava as pesquisas eleitorais, Netinho Reis (MDB) foi eleito pela primeira vez prefeito da cidade. Com 99,17% das urnas apuradas, ele teve 240.282 votos (53,79%).



Com 127.114 votos, Zito (PV) teve 28,46% votos e foi o segundo colocado.



Celso do Alba (União) ficou em terceiro lugar, com 56.071 votos (12,55%) e Wesley Teixeira (PSB) em quarto, com 23.228 votos (5,20%).

Padrinhos políticos

Netinho é sobrinho do ex-prefeito do município Washington Reis. Além do apoio dele, o jovem contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro em atos pela cidade. A três dias do pleito deste domingo, Bolsonaro esteve presente em um comício no Centro do município.

Entre as promessas de campanha de Netinho está o 14º salário para educadores e um aplicativo para atendimento na rede municipal de saúde.

Netinho tem 31 anos e é empresário. Essa foi a primeira eleição dele.