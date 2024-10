Candidatos a prefeito de Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 06/10/2024 14:50 | Atualizado 06/10/2024 14:52

Duque de Caxias - Todos os candidatos a prefeito da cidade da Baixada Fluminense já compareceram às urnas neste domingo, 6. Netinho Reis (MDB) votou ao lado do tio e padrinho político, Washington Reis (MDB), e da noiva, Julia Moraes, no colégio Santo Antônio, em Xerém. Antes, o jovem participou de um café da manhã junto com familiares.

O ex-prefeito de Duque de Caxias José Camilo Zito (PV) votou no Colégio Estadual Evangelina Porto da Motta, em Dr. Laureano, bairro onde reside. Zito tenta o quarto mandato como prefeito do município.



“Hoje é um dia muito especial. Somente a democracia nos dá o direito de mudar a vida das pessoas, através do voto”, discursou Zito.

No início da tarde, Celso do Alba (União) foi até a sessão eleitoral em um Ciep, no bairro do Parque Fluminense. Wesley Teixeira votou ao lado dos pais:

"Dever cumprido", publicou o candidato do PSB.

