Vereadores eleitos em Duque de Caxias - Reprodução

Vereadores eleitos em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 06/10/2024 22:17

Duque de Caxias - Com 100% das urnas apuradas, a Câmara Municipal de Duque de Caxias já tem a lista dos 29 vereadores eleitos. O MDB terá o maior número de representantes, 9. Logo depois aparece o SD, com 4. O PDT, o PL e o PRD terão 3 vereadores cada um. O União Brasil, o Republicanos e o PP terão 2 vereadores cada. O PV terá uma cadeira no Legislativo caxiense.

Veja abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Duque de Caxias:

1. Serginho (MDB) - 24.734 votos (5,25%)

2. Sandro Lelis (MDB) - 12.094 votos (2,57%)

3. Junior Reis (MDB) - 11.180 votos (2,37%)

4. Claudio Thomaz (PRD) - 11.010 votos (2,34%)

5. Valdecy Nunes (MDB) - 9.703 votos (2,06%)

6. Eduardo Moreira (MDB) - 8.645 votos (1,83%)

7. Delza De Oliveira (MDB) - 7.887 votos (1,67%)

8. Clovinho Sempre Junto (PDT) - 7.564 votos (1,61%)

9. Marquinho Dentista (Republicanos) - 7.504 votos (1,59%)

10. Fernanda Costa (MDB) - 7.355 votos (1,56%)

11. Junior Uios (MDB) - 7.324 votos (1,55%)

12. Dr. Maurício (PRD) - 7.074 votos (1,50%)

13. Leandro Guimarães (MDB) - 6.392 votos (1,36%)

14. Juliana Do Táxi (PL) - 6.232 votos (1,32%)

15. Catiti (PDT) - 6.221 votos (1,32%)

16. Alex Freitas (Republicanos) - 6.094 votos (1,29%)

17. Giorgio Monteiro (PP) - 5.968 votos (1,27%)

18. Vitinho Grandão (PL) - 5.917 votos (1,26%)

19. Michele Tavares (PDT) - 5.826 votos (1,24%)

20. Beto Gabriel (SD) - 5.619 votos (1,19%)

21. Naná (PL) - 5.382 votos (1,14%)

22. Carlinhos Da Barreira (UNIÃO) - 5.166 votos (1,10%)

23. Chiquinho Caipira (SD) - 4.748 votos (1,01%)

24. Michel Reis (SD) - 4.525 votos (0,96%)

25. Enfermeiro Leandro (PRD) - 4.214 votos (0,89%)



26. Wendell (SD) - 3.947 votos (0,84%)

27. Marquinho Oi (UNIÃO) - 3.916 votos (0,83%)

28. Moises Neguinho (PP) - 3.773 votos (0,80%)

29. Andreia Zito (PV) - 3.624 votos (0,77%)

Urnas 100% apuradas

Netinho Reis (MDB) foi eleito com 243.850 (54,08%) dos votos. Em Duque de Caxias, votaram 515.350 eleitores. Desse total, 41.170 (7,99%) votaram nulo; e 23.250 (4,51%) em branco.