Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/10/2024 18:07

Duque de Caxias - Considerado o maior espaço público de artes cênicas da Baixada Fluminense, o Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, está com a programação de outubro repleta de espetáculos de humor, apresentações musicais e homenagens ao cantor Elton John e ao humorista Chico Anysio.

Na peça “Show da Escolinha”, o humorista André Lucas revive o icônico personagem professor Raimundo, interpretado originalmente pelo pai, Chico Anysio. O humorista também interpreta outro personagem conhecido do público, o policial Seu Aranha, e é quem assina a direção da peça. Chico Anysio fará uma participação, in memoriam, por meio de um vídeo exibido na abertura do espetáculo.

Já no Tributo Elton John, o cantor Marcos Gruender encarna o astro Pop internacional, dono de um repertório cheio de sucessos. Além das músicas, Marcos vai contar passagens de Sir Elton John não muito conhecidas pelo grande público.

A programação de outubro ainda conta com os espetáculos "O Mágico de Oz" e "Divertidamente, o Show"; Mostra Catarse de Experimentos Cênicos; a abertura do Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias, e as comédias "Tô de Férias", com Kysha e Mine, Rio Comedy Club e Ranther Melo Show.

Veja a programação completa:

- Rio Comedy Club

Data: 4 de outubro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$50,00.

- Divertidamente, o Show

Data: 13 de outubro (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$20,00.

- Mostra de Dança

Data: 16 de outubro (quarta-feira)

Horário: 18h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes).

- Mostra Catarse de Experimentos Cênicos

Data: 17 de outubro (quinta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$20,00.

- Show da Escolinha em homenagem a Chico Anysio

Data: 18 de outubro (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$30,00.

- O Mágico de Oz

Data: 19 de outubro (sábado)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$25,00.

- Tributo - Elton John com Marcos Gruender

Data: 19 de outubro (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$30.

- Tô de Férias com Kysha e Mine

Data: 20 de outubro (domingo)

Horário: 11h30

Ingressos: a partir de R$40,00.

- Tô de Férias com Kysha e Mine

Data: 20 de outubro (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$50,00.

- Recital Orquestra Polo de Música Ricardo Boechat

Data: 23 de outubro (quarta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes).

- 1ª Mostra de Dança Profética

Data: 26 de outubro (sábado);

Horário: 17h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes).

- Comemoração de 10 anos da Banda Seice

Data: 27 de outubro (domingo)

Horário: 10h

Ingressos: entrada franca (distribuição de senhas uma hora antes).

- Ranther Melo Show

Data: 27 de outubro (domingo)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$40,00.

- Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias

Início dos espetáculos: 31 de outubro (quinta-feira)

Ingressos: entrada franca.

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/TeatroraulcortezO Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, s/n. – Centro - Duque de Caxias – RJ. A programação está sujeita a alteração.