Outubro RosaReprodução

Publicado 08/10/2024 18:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove, no mês de outubro, ações voltadas para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. As ações marcam a Campanha Outubro Rosa no município.



Tendo como tema “Mulher: seu corpo, sua vida!”, as ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde acontecem nas unidades de saúde dos quatro distritos, com objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz da doença.



Programação da Campanha Outubro Rosa no município:

- 08/10: UPH Imbariê, às 9h;

- 09/10: Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, às 14h;

- 16/10: Hospital Infantil Ismélia da Silveira e UPA Pediátrica Walter Garcia, às 10h;

- 21/10: UPH Equitativa, às 9h;

- 23/10: Hospital Infantil Padre Guilherme (Parada Angélica), às 14h;

- 24/10: Centro Municipal de Saúde – CMSDC, das 9h às 12h;

- 25/10: UPA Sarapuí, às 10h;

- 26/10: UPH Saracuruna, às 9h.



Campanha Outubro Rosa

O movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. O nome da campanha remete à cor do laço, que é um símbolo internacional usado por indivíduos, empresas e organizações na luta e prevenção do câncer de mama.