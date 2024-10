Sirenes de alertas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/10/2024 18:01

Duque de Caxias - A Defesa Civil de Duque de Caxias fará, nos meses de outubro e novembro, testes de sirenes de alerta nos quatro distritos, a fim de treinar e orientar os moradores residentes em áreas de risco na cidade. Os testes servem para proteger a população devido à previsão de chuvas nesta época do ano e no verão. Durante os simulados, os moradores são orientados a procurar um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associação de moradores e escolas de cada distrito, além de acionarem imediatamente a Defesa Civil pelos telefones 199 e 08000230199 ou o Corpo de Bombeiros, no número 193.

O município conta com 18 sirenes de alerta, instaladas pela Defesa Civil nos bairros de Xerém, Vila Urussaí, Jardim Primavera, Parque Paulista, Jardim Anhangá, Pilar, Jardim Gramacho, Parque Uruguaiana, Parque Fluminense, Amapá, Pantanal, Centenário e Corte Oito.

Os testes começam nesta quarta-feira (09/10), pela manhã, na sirene da Rua Piauí, em Xerém, no quarto distrito. As avaliações de orientação e de ação preventiva se estenderão até o dia 14 de novembro.

Os moradores também podem receber alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP da rua em que moram para o número 40199.

