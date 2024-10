Vereadores de Caxias comentam sobre o resultado das eleições municipais - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 08/10/2024 17:54

Duque de Caxias - A sessão plenária de 08/10 foi marcada por agradecimentos dos vereadores reeleitos da Casa Legislativa. Dos 29 no total, 18 permanecem em suas cadeiras. Marquinho Oi (União Brasil) e Marquinho Dentista (Republicanos), que estiveram como suplentes nesta legislatura, também retornam no ano que vem, juntamente com os ex-vereadores Juliana do Táxi (PL), Wendell (Solidariedade) e Andréa Zito (PV).



Na tribuna, o vereador Junior Reis (MDB) destacou a continuidade de seus trabalhos e os votos recebidos.

“Minha gratidão a toda população de Duque de Caxias. foram 11.188 votos confiados a mim e, se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito no nosso próximo mandato para tentar corresponder a estes votos”.



Em seguida, a vereadora Delza de Oliveira (MDB) também comentou a sua votação e o empenho de seguir legislando no município.

“Quero agradecer a todos vocês que confiaram e votaram em mim. Tive 7.887 votos. Podem contar comigo porque continuarei cuidando de cada um de vocês”.



Também vereador do MDB, Junior Uios, fez os seus agradecimentos e ressaltou o empenho de cada vereador para com a cidade. Disse ainda que Duque de Caxias vai continuar avançando com a continuidade de um governo que transformou a cidade.

“Estaremos na próxima legislatura defendendo o interesse da população, trabalhando, junto com a continuação desse governo ‘fazedor’, o qual eu sou muito grato de poder viver este momento de transformação na nossa cidade”.



O vereador Claudio Thomaz (PRD), que presidiu a sessão plenária, enalteceu a união e o empenho das pessoas que participaram da sua campanha e aos eleitores que confiaram o voto a ele.

“Agradeço a minha família e a cada um, da minha equipe de trabalho. Parabenizo a população que entendeu que o melhor seria continuar o governo que está aí só trazendo benefícios”. Ele também destacou a sequência de uma administração eficiente para os próximos quatro anos.



Ainda na sessão plenária de 08/10



Os vereadores aprovaram, em dois turnos de discussão e votação, projetos de Decretos Legislativos concedendo títulos, comendas e medalhas a pessoas que, por meio de suas ações, contribuem para o desenvolvimento do município.



Também foram aprovados 10 Projetos de Leis, em dois turnos, denominando ruas, equipamentos públicos, instituindo datas no calendário municipal e propondo outras melhorias. Os vereadores ainda encaminharam as suas demandas à prefeitura referentes à iluminação pública, asfalto, construção de clínica e UBS, praça e melhorias no saneamento básico.