Ônibus com tarifa zero beneficiam milhares de moradores em Caxias - Divulgação

Ônibus com tarifa zero beneficiam milhares de moradores em CaxiasDivulgação

Publicado 10/10/2024 20:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias colocou em funcionamento mais de 20 novas linhas de ônibus que já estão atendendo gratuitamente à população nos quatro distritos da cidade. A ação faz parte do compromisso de proporcionar mais qualidade de vida e mobilidade para todos os cidadãos, facilitando o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e trabalho.

Os novos ônibus têm o objetivo de proporcionar conforto, acessibilidade e segurança aos usuários. Os veículos foram equipados com ar-condicionado e elevador para pessoas com deficiência. Aé um direito de todos e iniciativas como essa impactam positivamente o dia a dia das pessoas, facilitando a integração entre bairros e o acesso a diversas oportunidades.

Ônibus com tarifa zero beneficiam milhares de moradores em Caxias Divulgação

chega para ajudar milhares de famílias, aliviando o orçamento doméstico e garantindo um transporte público de qualidade, rápido e eficiente. Com a iniciativa, a Prefeitura reforça seu empenho com a população, dando mais um passo em direção a um futuro melhor e mais acessível para toda a cidade.As linhas do ônibus tarifa zero operam diariamente, das 5h às 22h, com intervalos de uma hora entre cada viagem.