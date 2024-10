Teatro Raul Cortez, em Caxias, tem terceiro maior palco do estado - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em Caxias, tem terceiro maior palco do estadoDivulgação

Publicado 10/10/2024 20:10

Duque de Caxias - O Teatro Municipal Raul Cortez, na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, é o maior espaço público de artes cênicas da Baixada Fluminense e foi reinaugurado em outubro do ano passado após passar por ampla reforma. Com a revitalização, foi instalado um novo equipamento de ar-condicionado central, que garante total conforto ao público e aos artistas. Outra melhoria importante foi em relação à segurança. Além de um moderno sistema contra incêndio, a casa de espetáculos teve as instalações elétricas renovadas. Mas uma das mudanças que mais agradou ao público foi a instalação de novas cadeiras acolchoadas. Os cadeirantes têm agora espaço reservado na primeira fila.

Inaugurado em 2006, a construção do Raul Cortez representou um desafio, não só pela sua grandiosidade, como também pelo fato de ter sido projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. O espaço conta com o terceiro maior palco do Estado do Rio, com 328 m². Um dos diferenciais que também chama muita atenção é a chamada ‘boca pra fora’ do teatro, que possibilita que o público possa assistir às apresentações na Praça do Pacificador de forma gratuita e ao ar livre.

A reforma foi ainda a oportunidade para melhorar alguns aspectos funcionais, ampliando a oferta de banheiros em alguns setores, como no fundo do palco, na sala da técnica e na administração. O público agora também percebe diferenças quando procura seu lugar para se sentar, pois os novos balizadores iluminados facilitam a locomoção, mesmo no escuro. As novas cadeiras estofadas garantem uma acomodação confortável para acompanhar os espetáculos.

O teatro foi reaberto com segurança aprimorada. Portas corta-fogo foram instaladas nas saídas da plateia para facilitar a evacuação em caso de incidente. O sistema contra incêndio inclui extintores e hidrantes com mangueiras novas e conectados com bombas de pressurização. Detectores que disparam sinais sonoros em caso de fumaça também foram instalados, formando um sistema moderno e bem sinalizado.

As alterações não interferiram no projeto feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com seu conceito minimalista e modernista, mas consolidam a posição do Teatro Raul Cortez como um dos principais do Estado do Rio. Já pisaram no palco do equipamento cultural artistas como Zélia Duncan, Sandra de Sá, Luiza Possi, Dinho Ouro Preto, Barão Vermelho, os sambistas Monarco e Diogo Nogueira, entre outros. A casa também abrigou apresentações de dança da premiada Companhia Deborah Colker. Orquestras, como a Petrobras Sinfônica, já fizeram apresentações no teatro, que também recebeu diversos festivais.