Caxias promove inclusão com projeto bilíngue de línguas nas escolas - Divulgação

Publicado 14/10/2024 19:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Educação, implementou o Projeto Bilíngue na Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de ensinar Libras (Língua Brasileira de Sinais). A iniciativa visa facilitar a comunicação entre alunos ouvintes, a comunidade escolar e estudantes surdos, promovendo um ambiente mais acessível e inclusivo. Atualmente, o projeto está presente em dez escolas, sendo duas do campo.

“Nunca mais os nossos alunos que participam do projeto Bilíngue vão olhar para um surdo da mesma maneira que a sociedade olha hoje. No futuro, eles serão os nossos intérpretes. Tem uma aluna nossa, por exemplo, que passou a fazer tradução em Libras na igreja onde frequenta. Isso é muito emocionante para nós”, comemorou a diretora do Departamento de Acessibilidade e Inclusão Educacional (DAIE) da SME, Renata Vogas.

Além do Projeto Bilíngue, a Secretaria de Educação de Duque de Caxias oferece suporte aos estudantes surdos por meio de um trabalho colaborativo, que envolve instrutores de Libras, intérpretes, professores bilíngues especializados e docentes do ensino regular.

“O projeto Bilíngue ainda não faz parte da série curricular oficial, mas tem sido muito bem recebido nas escolas. Inicialmente, estamos priorizando as unidades que já possuem alunos surdos matriculados, Atualmente, são cerca de 100 matriculados na rede” ”, explicou Joseane Trugilho, implementadora do Programa de Educação de Surdos da SME.

Já o instrutor de Libras, Augusto Machado, que é surdo e confere suporte aos estudantes surdos nas escolas do campo: Bairro tabuleiro e Coração de Jesus explicou que para ensinar, utiliza a estratégia de desenhos no quadro.

“Meu objetivo é formar uma socialização linguística de um surdo com o ouvinte. E eu como uma pessoa surda posso apresentar de forma mais fácil e completa”, explicou Machado.

As unidades que atendem o projeto Bilíngue são: Creche e Escola Municipal Bairro Tabuleiro, E.M Coração de Jesus, E.M Santa Luzia, E.M Pedro Paulo da Silva, E.M Walter Russo de Souza, E.M Laurentina Cardoso Duarte, Creche Parteira Maria Odete, E.M Profa Zilla Junger da Silva, E.M Nísia Vilela Fernandes e E.M Intercultural México – Nilcelina dos Santos Ferreira.