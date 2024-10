Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 14/10/2024 19:13

Duque de Caxias - Nesta terça-feira, dia 15 de outubro de 2024, o Caxias Shopping, em parceria com a Criar e Recriar, realizará um treinamento gratuito voltado para profissionais da educação da rede pública e privada de Duque de Caxias. O evento acontecerá das 14h às 16h no Ateliarte, espaço aberto pra troca de experiência e aprendizagem, localizado próximo à Milky Moo.

O tema central do treinamento será a inclusão, oferecendo aos professores ferramentas e conhecimentos essenciais para promover um ambiente mais inclusivo nas escolas. A iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping com a conscientização e a valorização da diversidade.

Serviço:

Data: 15 de outubro de 2024

Horário: 14h às 16h

Local: Ateliarte– Caxias Shopping

Tema: Treinamento para profissionais da educação sobre inclusão

Evento gratuito

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324