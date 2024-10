Nova UPH Imbariê vai atender moradores do terceiro distrito - Divulgação

Publicado 14/10/2024 19:09

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai entregar, em breve, no terceiro distrito, a nova Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Imbariê, que vai oferecer atendimentos em diversas áreas, além de funcionar com serviço de emergência 24 horas. Localizada na Avenida Coronel Sisson, no terreno de um antigo campo de futebol, a unidade de saúde, construída em parceria com o governo do estado, vai ocupar uma área de 1.853 m².

A UPH de Imbariê manterá o serviço de emergência 24h com classificação de risco e contará com 17 consultórios e enfermarias, além de salas de hipotermia (adulto e infantil), de vacina, de ortopedia, de isolamento, 50 leitos e CTI. Os ambulatórios da unidade atendem nas áreas de cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, ginecologia, infectologia, odontologia, ortopedia, pediatria e psiquiatria. Disponibiliza ainda, os programas de Diabetes e Hipertensão, DST/HIV, do Homem/Idoso, Saúde da Mulher/Criança, Adolescente/Planejamento Familiar, Tabagismo/Tuberculose e Hanseníase.

A atual UPH, localizada na Rua Santa Catarina, atende moradores de toda região e do município vizinho de Magé, e foi inaugurada nos anos 80.