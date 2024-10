Prefeitura de Caxias inaugura quatro escolas para atender mais de mil alunos - Divulgação

Publicado 14/10/2024 19:22

Duque de Caxias - Nos últimos três meses, a Prefeitura de Duque de Caxias entregou à população quatro novas unidades escolares, todas com infraestrutura de ponta. As novas instalações incluem as escolas bilíngues Waldemar Zveiter, no Cangulo, e Senor Abravanel Silvio Santos, no Jardim Leal (Olavo Bilac), além da Creche e Pré-Escola Municipal Marluse Vicente da Silva, no Parque Eldorado, e da Creche Albert Sabin, No Cangulo.

As duas escolas bilíngues, construídas em dois pavimentos, têm capacidade para atender 350 alunos cada, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em regime de horário integral. As unidades contam com 15 salas de aula, sala de professores, auditório, setor de nutrição, refeitório, sala de informática, rampa de acessibilidade, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, quadra poliesportiva e biblioteca.

Já a Creche e Pré-Escola Municipal Marluse Vicente da Silva vai atender 188 crianças, de um a seis anos de idade. A nova unidade conta com 11 salas, fraldário, lactário, espaço para amamentação, área de recreação coberta, pátio, sala de professores, refeitório e banheiro para pessoas com deficiência. A Creche Albert Sabin atenderá 120 crianças distribuídas em seis salas de aula. A unidade localizada no bairro Cangulo também possui lactário, espaço para amamentação e playground, entre outras instalações.