Obras no Parque Vila Nova, em Caxias, melhoram vida dos moradoresDivulgação

Publicado 15/10/2024 19:34

Duque de Caxias - Duque de Caxias é o município que tem as maiores obras de infraestrutura e projetos de desfavelização do Brasil. As iniciativas, realizadas em parceria com os governos federal e estadual, já beneficiaram mais de 1,3 mil famílias que residiam em áreas de risco e hoje moram em habitações dignas.

Uma dessas obras acontece no Parque Vila Nova, no centro da cidade, onde estão sendo construídos 423 apartamentos para moradores que viviam em condições precárias na comunidade. Estão sendo erguidos três blocos, com 141 unidades cada, que vão beneficiar cerca de 2 mil moradores, já que cada família é composta de, em média, quatro pessoas.

Em julho de 2018, 176 famílias receberam as chaves dos primeiros apartamentos construídos pelo programa na Avenida Dr. Manoel Teles. As obras, iniciadas em 2008, pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, foram interrompidas em governos anteriores. A comunidade também está sendo beneficiada com uma escola e uma creche, ambas em construção, que vão atender à demanda local, além de uma grande área de lazer. A Praça Nelson Mandela, construída na Avenida Perimetral, ocupa uma área de 9.981,25 m² e já foi entregue aos moradores.

A área de lazer conta com campo de grama sintética, campo de areia, playground, academia de ginástica, mesas de futmesa e tênis de mesa, espaço de contemplação com mesas e bancos, bicicletário, paisagismo e área de estacionamento. O espaço recebe diariamente centenas de moradores que podem se divertir e relaxar também à noite, já que todo o local é iluminado com sistema de lâmpadas de led. Também já foi anunciada a construção de uma unidade de saúde para atender aos moradores.

Teixeira Mendes

Em julho do ano passado, a prefeitura entregou aos moradores do bairro Sarapuí, no primeiro distrito, o Parque Linear Osório de Oliveira Filho, construído ao longo da Avenida Teixeira Mendes. A obra, realizada em parceria com o governo do estado, e que fez parte do primeiro programa de desfavelização, transferiu 1.245 famílias que moravam na faixa marginal do Rio Sarapuí para três conjuntos habitacionais construídos no bairro São Bento, no segundo distrito.

O parque recebe diariamente centenas de moradores do bairro e localidades vizinhas, conta com campo de futebol, pista de patins, tênis de mesa, futmesa, quiosque, playground, academia de ginástica, pista de caminhada, campo de grama sintética, áreas de convivência, jardins e iluminação de LED, entre outros equipamentos.