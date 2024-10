Hospital de Saracuruna - Divulgação

Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 14/10/2024 19:31

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, inauguram nesta quarta-feira (16/10), às 11h, novos leitos do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Com a entrega de 20 novos leitos de CTI, sobe para 53 o número de leitos do hospital. A meta da prefeitura é ampliar para 63 o número de leitos no espaço.

A unidade é referência no atendimento de emergência, pela qualidade nas áreas de ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular, bucomaxilofacial e geral. O novo centro vai se chamar "enfermeira Larissa dos Santos Amorim".

Com as obras de ampliação e reforma, o Hospital Adão Pereira Nunes aumentou o número de intervenções cirúrgicas por mês, que passaram de 700 para 2.300. Seu serviço de cirurgia pediátrica também é o único na Baixada Fluminense.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da unidade foi ampliada, para atender recém-nascidos prematuros ou de baixo peso, passando de 15 para 23 leitos. Além disso, agora o novo Centro de Traumatologia, conta com 32 novos leitos.

Com as obras de reforma e ampliação, o hospital passou a contar com um novo Centro de Imagens; aparelhos de alta tecnologia; banco de leite reformado; enfermaria pediátrica com 48 leitos; clínica cirúrgica com 43 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria; clínica médica com 44 leitos; novo centro cirúrgico; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e ambulatório. A maternidade, referência em partos de alto risco, funciona atualmente com 41 leitos.

O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera.