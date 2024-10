Centro Pop de Duque de Caxias atende pessoas em situação de rua - Divulgação

Centro Pop de Duque de Caxias atende pessoas em situação de ruaDivulgação

Publicado 15/10/2024 19:40

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos oferece atendimento e acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social através do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). O espaço oferece uma série de serviços essenciais de forma gratuita.

No local, os usuários têm acesso diário às refeições, cuidados com a higiene pessoal e um ambiente seguro para guardar seus pertences. Além disso, para aqueles que não possuem identificação, o centro oferece encaminhamento para emissão de documentos, inclusive com orientação sobre oportunidades de trabalho.

De acordo com a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, o atendimento no Centro POP prioriza pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com obesidade. Vale destacar que o atendimento não se limita apenas à unidade física. Também são feitas abordagens sociais conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, estabelecida pela Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2000, que padroniza os serviços de proteção social básica e especial em todo o território nacional.

As equipes do Centro POP atuam tanto nas áreas próximas ao centro quanto por meio de propostas específicas, realizando abordagens sociais planejadas. Esse trabalho inclui aproximação, supervisão e construção de vínculos de confiança com pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade nos espaços públicos, facilitando o acesso à rede de proteção social.

No município de Duque de Caxias, as abordagens sociais, tanto diurnas quanto noturnas, acontecem semanalmente. O Centro POP está localizado na Estrada Velha do Pilar, s/nº, no bairro da Figueira.