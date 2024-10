Museu Ciência e Vida em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 15/10/2024 20:03

Duque de Caxias - O Museu Ciência e Vida, em Caxias, retomará suas atividades aos sábados a partir do próximo dia 19, após mais de quatro anos funcionando apenas de terça a sexta. A iniciativa é da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em atividade desde julho de 2010, o Museu Ciência e Vida tem como missão popularizar o acesso à cultura, ao conhecimento e à arte.



O vice-presidente da Fundação Cecierj, Gabriel Seraphim da Costa, destacou a missão da instituição.

“Desde nosso primeiro dia na fundação, o secretário Anderson Moraes disse que nossa principal missão era cuidar das pessoas, prover um tratamento de excelência à população e ter uma administração pautada nos princípios constitucionais que regem a administração pública. Essa visão se traduz na reabertura do museu, que busca oferecer um espaço de aprendizado e descoberta para todos", declarou Costa.



Com a reabertura, o Museu Ciência e Vida fortalece sua posição de referência para a divulgação científica e o fomento ao conhecimento. Os visitantes poderão explorar exposições interativas, participar de atividades educativas e mergulhar em temas relevantes que estimulam a curiosidade e o aprendizado.



O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, que não mediu esforços para garantir que o museu recomeçasse suas atividades aos sábados, também se mostrou bastante satisfeito com a conquista.

“Quando soube que o museu estava fechado aos sábados há mais de quatro anos, imediatamente incumbi minha equipe de reabri-lo. A ampliação do horário de funcionamento permitirá que mais pessoas possam aproveitar as exposições e atividadesoferecidas", destacou Moraes.



O Museu Ciência e Vida fica na rua Aílton da Costa, S/N, no Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias, e funciona de terça a sábado, das 10h15 às 14h40. Mais informações pelo telefone(21)2334-8476.