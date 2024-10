Caxias Shopping apresenta programação gratuita para crianças no domingo - Divulgação

Caxias Shopping apresenta programação gratuita para crianças no domingoDivulgação

Publicado 15/10/2024 20:14

Duque de Caxias - O Caxias Shopping preparou uma programação especial para o próximo dia 20, com o evento "Domingo Divertido", que promete muita diversão e aprendizado para as crianças. Durante todos os domingos do mês, a partir das 16h, na Praça de Alimentação, o shopping oferece diversas atrações gratuitas, garantindo momentos de lazer para toda a família.



No dia 20 de outubro, o palco será tomado pelo clássico infantil “Peter Pan”, que levará as crianças ao mundo encantado da Terra do Nunca, onde Wendy e Peter Pan viverão grandes aventuras.



Serviço - Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: A partir das 16h

Local: Praça de Alimentação

- 20/10 – Teatro: “Peter Pan”