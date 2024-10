'Show da Escolinha' chega ao Teatro Raul Cortez em Caxias - Divulgação

Publicado 15/10/2024 20:08

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, o público de Duque de Caxias poderá reviver o humor clássico da "Escolinha do Professor Raymundo" no Teatro Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador, no centro da cidade. Após conquistar o público no Centro de Convenções Chico Anysio, o espetáculo "Show da Escolinha", estrelado por André Lucas, filho do lendário humorista Chico Anysio, ganha nova apresentação, para os moradores da Baixada. Classificação; a partir de 12 anos. Vendas pela plataforma Sympla.

Com direção de Tininha Araújo, que conta com quase 40 anos de carreira, a peça é uma homenagem ao humor brasileiro e ao legado deixado por Chico Anysio. André Lucas, que integrou o elenco original da Escolinha, traz à vida personagens inesquecíveis como o divertido Seu Aranha e o icônico Professor Raymundo, imortalizado por seu pai. A apresentação contará ainda com a participação especial de Chico Anysio, in memoriam, por meio de vídeos que garantem a presença da essência do humorista no palco.

Além de André Lucas, o espetáculo conta com um elenco de peso, incluindo Diogo Bonfim, Thiago Chagas, Dani Fontenelle e Miguel Marques, todos reconhecidos por seu talento no humor e no teatro. A produção fica por conta de Léo Gama, da Gama Produção.

Os ingressos para a apresentação no Teatro Raul Cortez já estão disponíveis, com preços promocionais de R$ 30,00 para compras antecipadas. O espetáculo também passará por mais um teatro. Confira a agenda:

25 de outubro de 2024 – Teatro Dr. Átila Costa, que fica na rua Francisco Santos Silva, 555 - Vila São Pedro, São Pedro da Aldeia. Ingressos Inteira R$ 70, | meia R$ 35, | promocional antecipado R$ 30. (vendas Sympla)

Serviço:

Espetáculo: Show da Escolinha - Homenagem a Chico Anysio

Data: 18 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Teatro Raul Cortez

Endereço: Praça do Pacificador, Centro de Duque de Caxias

Ingressos: R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia), R$ 30 (promocional antecipado)

Vendas: Plataforma Sympla