Alimentação saudável é uma das áreas apontadas pelo estudo - Reprodução

Alimentação saudável é uma das áreas apontadas pelo estudoReprodução

Publicado 16/10/2024 21:24

Duque de Caxias - O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no dia 16 de outubro em mais de 150 países. A data foi escolhida por ser o dia da fundação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). O tema de 2024 é “Direito à alimentação para uma vida e um futuro melhor”. Marcando a passagem da data, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) vai realizar um evento, no dia 23/10, no auditório da PMDC, das 14h às 16h, com a apresentação de palestra com enfoque na alimentação saudável e sustentável.

O evento terá como palestrantes Maria Helena e Raquel Dias, do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (DESANS) de Duque de Caxias. Vale destacar que a celebração é aberta a todos os interessados, que poderão fazer sua inscrição através do link: https://eventos.duquedecaxias.rj.gov.br/desans2024 . As mesmas poderão ser realizadas até atingir o limite máximo de 40 participantes.

Evento em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação-2024: “Direito à alimentação para uma vida e um futuro melhor: Alimentação Saudável e Sustentável”

Data: 23 de outubro (quarta-feira), das 14h às 16h

Local: Auditório da Prefeitura de Duque de Caxias - Alameda Esmeralda, 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias.

Programação:

14h às 14h20 – Abertura – Boas Vindas;

14h20 às 14h50 – “Acessibilidade da alimentação saudável e sustentável do contexto global” – Maria Helena - DESANS;

14h50 às 15h25 – “Princípios do Guia alimentar para a população brasileira e aproveitamento integral dos alimentos” – Raquel Dias - DESANS;

15h25 às 15h40 -Considerações Finais

15h40 às 16h- Coffe Break

16h - Encerramento.