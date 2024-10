Obra no Mercado do Produtor, em Caxias, beneficia população - Divulgação

Obra no Mercado do Produtor, em Caxias, beneficia populaçãoDivulgação

Publicado 17/10/2024 19:27

Duque de Caxias - O novo Mercado do Produtor foi entregue pela Prefeitura de Duque de Caxias à população caxiense. Localizado na Avenida Dr. Plínio Casado, no centro da cidade, o novo Mercado do Produtor ocupa uma área de mais de 1,7 mil m2. O local passou por obras de modernização para melhorar as condições de higiene e conforto do espaço.

O novo mercado ganhou mais um pavimento, acesso por rampa, iluminação em led e climatização. O espaço ainda conta com mais de 130 novas barracas padronizadas de alvenaria, quiosques de alimentação e novos banheiros. Esses espaços são um reflexo da crescente conscientização sobre a importância de conhecer a origem dos alimentos que consumimos e de apoiar a agricultura local e sustentável, gerando mais empregos e renda aos micros e pequenos produtores da região.

O mercado do produtor funciona de segunda a sexta, das 07h às 21h, e aos sábados, das 07h às 18h.