Atletas da Fazenda Paraíso conquistam medalhas em competição de karatê

Publicado 17/10/2024 19:33

Duque de Caxias - Participando pela primeira vez de um torneio internacional, karatecas da Fazenda Paraíso, administrada pela Prefeitura de Duque de Caxias, conquistaram seis medalhas no 7º Open Internacional de Karatê, realizado no último dia 13, na cidade de Resende. O destaque da competição foi o atleta e paciente Ivomar Mascarenhas, de 51 anos, campeão na sua categoria. A equipe foi liderada pelo professor Flávio Monteiro.

A competição, realizada no Colégio Salesiano, foi promovida pela Federação Interestilos de Karatê do Rio de Janeiro (FIKARJ) e pela Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB), e contou com a participação de mais de 500 atletas de diversas idades do Brasil, Argentina, Chile, Equador e Paraguai.Os medalhistas foram Arthur William Machado, bronze na categoria Kata faixa branca acima de 36 anos; Genivaldo Garcia de Souza, Vice Campeão na categoria kumite faixa branca acima de 36 anos; Romerito Marques Baldanza, Medalha de bronze na categoria kumite faixa branca acima de 36 anos; Fabrício Oliveira, medalha de bronze na categoria kata faixa branca até 35 anos, e medalha de bronze na categoria kumite faixa branca até 35 anos; Ivomar Mascarenhas, Campeão da categoria Kata faixa amarela acima de 36 anos.Ivomar, paciente da Fazenda e atleta, se destacou pelo seu empenho e dedicação ao tratamento de recuperação, em especial a prática do karatê. Os alunos participam do, do maior centro de recuperação de dependentes químicos do país.