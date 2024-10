Hospital de Saracuruna realiza cirurgia com técnica de redução de riscos - Divulgação

Publicado 18/10/2024 20:41

Duque de Caxias - Referência no atendimento de emergência, especialmente nas áreas de ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular e cirurgia geral, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes recebeu mais um caso que chamou a atenção. No dia 06/10, uma paciente sérvia deu entrada na unidade e foi submetida a uma cirurgia na coluna dorsal, após um acidente com uma queda de aproximadamente seis metros de altura. A turista Marja Dragojlovic estava no Rio, em visita ao estado, e fazia uma trilha para conhecer alguns pontos turísticos da capital quando se acidentou.



Acionado pelo Consulado da Sérvia no Brasil, o ídolo, ex-jogador e atualmente cônsul, Dejan Petkovic, falou sobre a transferência da paciente para o HMAPN.

“Só temos que agradecer. Como representante do meu país, eu agradeço. Nossas relações diplomáticas sempre foram excelentes com o Brasil. O atendimento foi de primeira linha. O sistema público foi excelente e a paciente está em ótimo estado de saúde”, declarou o cônsul.



Responsável pela cirurgia, o neurocirurgião Dr. Vinícius Mansur explicou que o procedimento foi feito de maneira minimamente invasiva e que está garantida a plena recuperação da paciente, sem sequelas e riscos.

“A cirurgia foi muito bem sucedida e ela está tendo alta agora. Nos próximos dias, retorna para nova avaliação, revisão cirúrgica e retirada dos pontos. Logo logo ela poderá seguir viagem com tranquilidade”, explicou o neurocirurgião.

Para o diretor geral do HMAPN, Dr. Thiago Resende, “o hospital atendeu prontamente a demanda do estado e mostrou, mais uma vez, que é preparado para receber este e outros tipos de casos e pacientes. Temos todos os equipamentos e estrutura no hospital e isso garantiu que pudéssemos atender e promover toda a reparação da coluna da paciente”.



Depois da cirurgia muito bem sucedida e de dez dias de internação, Marja teve alta na última quarta-feira (16). A paciente retornará à unidade em alguns dias para nova avaliação e acompanhamento.



Saiba mais sobre o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes



O HMAPN vem passando por uma grande reforma geral que está garantindo a abertura de muitos novos leitos na unidade. O número de cirurgias passou de 700 para 2.300 por mês. A UTI Neonatal passou de 15 para 23 leitos. Além disso, o hospital ganhou ainda novo centro de imagens, banco de leite, novo centro cirúrgico, serviço de pronto atendimento e ambulatório. A clínica cirúrgica conta com 43 leitos de ortopedia e 41 de enfermaria. Na clínica médica são 44, e a maternidade conta com 41 leitos e atendimento para gestantes de alto risco.



