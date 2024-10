Caxias serve 120 mil refeições diariamente nas escolas municipais - Divulgação

Caxias serve 120 mil refeições diariamente nas escolas municipaisDivulgação

Publicado 22/10/2024 21:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias serve, diariamente, assim que toca o sinal, para mais de 76 mil estudantes da rede municipal uma alimentação saborosa e saudável. O cardápio é elaborado com base em legumes, verduras, proteínas e frutas. Tudo isso junto garante uma variedade de receitas deliciosas e fundamentais para a nutrição dos estudantes, o aprendizado e o rendimento escolar, além de levar a garotada para uma vida muito mais saudável.



Ao todo, são 120 mil refeições servidas todos os dias. De acordo com o tempo de permanência na escola, sendo horário parcial ou integral, os alunos recebem café da manhã, almoço, lanche e jantar. As escolas oferecem ainda cardápios alternativos para os estudantes com restrições alimentares.



O cardápio é montado mensalmente, de acordo com as normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O trabalho da equipe de nutrição é rigoroso no acompanhamento das necessidades nutricionais específicas nas escolas e na formação de hábitos alimentares nos alunos, sendo também um instrumento de inclusão e permanência no ambiente escolar.