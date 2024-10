Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova praça no Olavo Bilac - Divulgação

Publicado 24/10/2024 16:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrega, nesta sexta-feira (25/10), às 19h, mais uma área pública de lazer reformada pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil em parceria com o governo do estado. Localizada na Rua Jari, no bairro Olavo Bilac, no primeiro distrito, a praça, conhecida como Praça do Careca, recebeu novos equipamentos, como playground, futmesa e academia de ginástica.

O campo de futebol ganhou grama sintética e novo alambrado, com iluminação especial de led para jogos noturnos. As melhorias fazem parte do programa de reforma e construção de espaços públicos de lazer dos moradores do município.