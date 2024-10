Vereadores de Duque de Caxias encaminham indicações à Prefeitura - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 24/10/2024 17:04

Duque de Caxias - Na sessão plenária desta quinta-feira, 24, os vereadores de Duque de Caxias apresentaram, por meio de indicações, pedidos de melhorias para alguns pontos da cidade. A leitura foi feita pela vereadora Delza de Oliveira (MDB) que secretariou os trabalhos da Mesa Diretora, a pedido do presidente em exercício, Claudio Thomaz (PRD). As indicações serão encaminhadas ao Executivo para as devidas providências.



A vereadora Drª Fernanda Costa (MDB) solicitou a intervenção da prefeitura junto à concessionária responsável para a colocação de poste e braço de luz na Rua Dídimo da Veiga, altura do Lote 28, Quadra 27, no Parque Beira Mar, no Primeiro Distrito. Marquinho da Pipa (MDB) solicitou a construção de um espaço de lazer e praça no terreno existente na rua Baraúna, no bairro Parada Morabi, Terceiro Distrito.



Visando valorizar a cultura e a tradição das quadrilhas juninas e julinas na cidade de Duque de Caxias, o vereador Clovinho Sempre Junto (PDT) sugeriu à Prefeitura que disponibilize recursos para que as mesmas possam participar de competições e eventos.



Na tribuna, o vereador Anderson Lopes (MDB), fez um pedido ao Executivo para que reveja as exonerações de servidores.

“Eu acredito demais neste governo e nos nossos líderes e creio que isto será revisto”, ressaltou ele.