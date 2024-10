Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Rio - Divulgação

Publicado 25/10/2024 20:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que as entregas do Cartão Recomeçar ocorrerão nos dias 29, 30, 31 de outubro e 01 de novembro, das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, que fica localizado na Rua Frei Fidélis, nº 501.

De acordo com a secretaria, é necessário conferir se o nome está na listagem. Ainda segundo a Pasta, os nomes iniciados com as letras de A a D terão os cartões entregues no primeiro dia. Já de E a K, no segundo dia , L a N, no terceiro dia, e de O a Z, no quarto dia.

O cartão poderá ser retirado mediante apresentação de documento original com foto e cópia do mesmo, além de CPF e comprovante de

residência.