Fórum de saúde mental em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 25/10/2024 20:54

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental (DASM), realizará no dia 06/11, às 9h30, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, o Fórum “A Loucura não é definida pela Cor”.



O encontro, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra - comemorado em 20 de novembro - tem como objetivo elucidar as pessoas sobre o combate ao racimo no Brasil. O fórum contará com a presença de profissionais e pacientes do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Leslie Sanford Chavin para debaterem sobre a temática do racismo e suas implicações com pacientes da Saúde Mental.



O tema “A Loucura não é definida pela Cor” será abordado pelos palestrantes: