Outubro verde: Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de prevenção à sífilisDivulgação

Publicado 25/10/2024 21:02

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) e Programa IST/AIDS e Hepatite Virais, divulga calendário de ações programadas para marcar o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), comemorado no terceiro sábado do mês de outubro.



A campanha de conscientização tem o objetivo de enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequado da sífilis como infecção sexualmente transmissível, especialmente em gestantes durante o pré-natal, promovendo ações educativas, além de oferecer testes rápidos de sífilis diariamente para a população em várias unidades de saúde da cidade. Através do diagnóstico é possível tratar e curar a doença. O tratamento é gratuito e está disponível nas unidades de saúde do município.



Confira os dias e locais das ações educativas e de testagem da sífilis em Duque de Caxias:

- UBS Dr. José de Freitas – Dia 28/10, de 9h às 12h

Praça José de Jesus, s/n. – Vila Operária (1º Distrito);

- UPH Pilar – Dia 28/10, de 8h às 12h

Rua Carlos Alvear, s/n. – Pilar (2º Distrito);

- UPH Imbariê – Dia 28/10, 9h às 12h

Rua Santa Catarina, s/n. – Imbariê (3º Distrito);

- UPH Xerém – Dia 28/10, 9h às 12h

Av. Nóbrega Ribeiro, s/n. – Xerém (4º Distrito);

- UPH Saracuruna – Dia 30/10, 9h às 12h

Av. Presidente Roosevelt, s/n. - Parque Uruguaiana (2º Distrito);

- UPH Campos Elíseos – Dia 30/10, 9h às 12h

Av. Actura, n. 333 – Campos Elíseos (3º Distrito).



Vale ressaltar que a oferta dos testes rápidos gratuitos para diagnóstico da sífilis ocorre durante todo o ano, nas unidades da rede de saúde municipal. Os públicos-alvo são as gestantes e suas parcerias sexuais, a população sexualmente ativa em geral.