Prefeitura de Caxias inaugura área de lazer no Olavo Bilac

Publicado 28/10/2024 21:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou, na noite da última sexta-feira (25/10), mais uma área pública de lazer reformada pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil em parceria com o governo do estado. Localizada na Rua Jari, no bairro Olavo Bilac, no primeiro distrito, a praça, conhecida como "Praça do Careca", recebeu o nome de Leonardo de Medeiros Sales, mais conhecido como Léo do Baruque, falecido em 2024.

O evento contou com a presença dos familiares do homenageado; do prefeito Wilson Reis; do secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; do deputado federal Gutemberg Reis; do deputado estadual Rosenverg Reis, além de autoridades locais e lideranças comunitárias da região.



Baruque Rodrigues de Sales, pai do Leonardo, agradeceu a homenagem dada ao filho.

“Quero agradecer às autoridades pelo carinho, por ter homenageado meu filho com o nome dessa praça. Leonardo de Medeiros Sales, o Léo, era um jovem dinâmico, que sempre cuidou do bairro, e esse era um dos seus sonhos, ver projetos como esse se realizando. Eu fico muito agradecido, e ficará sempre na lembrança esse carinho que a comunidade tem pelo Leonardo".

Novos equipamentos, como playground, futmesa e academia de ginástica foram entregues à comunidade. O campo de futebol ganhou grama sintética e novo alambrado, com iluminação especial de led para jogos noturnos. As melhorias fazem parte do programa de reforma e construção de espaços públicos de lazer para os moradores do município de Duque de Caxias.