Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI

Publicado 28/10/2024 21:10

Duque de Caxias - O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes ganhou mais 20 novos leitos no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Com a entrega dos novos leitos, sobe para 53 o número de leitos de CTI do hospital. A meta da prefeitura é ampliar para 100 o número de leitos de CTI (Adulto e infantil) na unidade.



A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária Municipal de Saúde, Dra Célia Serrano; do secretário de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis; dos deputados estadual Rosenverg Reis e federal Gutemberg Reis; entre outras autoridades municipais e direção do HMAPN.

O novo CTI 3 ganhou o nome da Técnica de Enfermagem Larissa dos Santos Amorim. Uma homenagem à profissional que iniciou sua carreira no Hospital Adão Pereira Nunes, no ano de 2018, trabalhando no setor de neurocirurgia, no CTI 2 adulto, ortopedia e CETIPE. Larissa foi uma das mais amadas e queridas profissionais da enfermagem. Com essa homenagem, a Prefeitura de Duque de Caxias reafirma o seu compromisso em preservar a memória daqueles que deixaram um legado de honra e contribuíram significativamente com o progresso e desenvolvimento do município. A cerimônia de lançamento da placa em sua homenagem contou com a presença de seus familiares.



O HMAPN se destaca por ser referência estadual no atendimento de emergência, pela qualidade nas áreas de ortopedia, neurocirurgia, cirurgia vascular, bucomaxilofacial e geral.

Com as obras de ampliação e reforma, o Hospital Adão Pereira Nunes aumentou o número de intervenções cirúrgicas por mês, que passaram de 700 para 2.300. Seu serviço de cirurgia pediátrica também é o único na Baixada Fluminense. O hospital também ampliou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da unidade, de 15 para 23 leitos, para atender recém-nascido prematuro ou de baixo peso. Também inaugurou o novo Centro de Traumatologia, que conta com 32 novos leitos. Hoje, o hospital conta com um novo Centro de Imagens; aparelhos de alta tecnologia; banco de leite reformado; enfermaria pediátrica com 48 leitos; clínica cirúrgica com 43 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria; clínica médica com 44 leitos; novo centro cirúrgico; Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e ambulatório. A maternidade, referência em partos de alto risco, funciona hoje com 41 leitos.

O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera.