Craesm de Xerém promove ação da campanha Outubro Rosa

Publicado 28/10/2024 21:46

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (28), o CRAESM - Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher, localizado em Xerém, quarto distrito do município, realizou atividade em comemoração ao Outubro Rosa, com a presença do prefeito Wilson Reis; do vereador Júnior Reis; da secretária Municipal de Saúde, dra. Célia Serrano; da diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), dra. Célia Guerra; equipe diretora da unidade, entre outros.

Durante o evento, foi realizada uma grande ação para marcação de exames (ultrassonografia de mama, densitometria e mamografia), consultas ginecológicas, preventivo e consulta com enfermagem. Todo os exames agendados neste dia serão realizados no mutirão programado para acontecer no próximo dia 08 de novembro. O público presente também pôde assistir às apresentações musicais dos grupos Mantiquira e Samba e Choro da Fundec.



O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher é a unidade de referência no município. Hoje, as mulheres têm disponíveis, na unidade, serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças. Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia da mama, ultrassonografia obstétrica e das vias urinárias, histeroscopia com e sem biópsia, colposcopia e exames de sangue.

A unidade foi a primeira da rede municipal de saúde a receber um aparelho de mamografia digital. O equipamento, instalado na unidade de Xerém em março de 2019, realizou, no ano de 2023, mais de 4 mil mamografias. Além do CRAESM, a Prefeitura de Duque de Caxias oferece o exame de mamografia também no Centro de Imagem do Hospital Municipal Duque. Os exames podem ser agendados diretamente nas unidades, mediante apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência. O exame de mamografia anual é recomendado às mulheres a partir dos 40 anos de idade. No caso da paciente ter histórico de câncer na família, a realização do exame é indicada a partir dos 35 anos.



O CRAESM está localizado na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.