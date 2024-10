Homem atacado por pitbulla passa por reconstrução da face em Duque de Caxias - Divulgação

Homem atacado por pitbulla passa por reconstrução da face em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/10/2024 18:07

Duque de Caxias - O dia 23 de setembro de 2024 ficará pra sempre marcado na vida de Wagner Vieira Gomes, de 59 anos, morador do município de Nilópolis. Nesse dia, o catador de material para reciclagem nas ruas do seu município foi surpreendido com o ataque violento de dois cães da raça pitbull. A violência do ataque foi tanta que causou vários traumas de face, com descolamento de pele e com muito sangramento.

Homem atacado por pitbulla passa por reconstrução da face em Duque de Caxias Divulgação

“Eles atacaram meu rosto e minha perna. Fui socorrido por populares para um pronto-socorro e de lá me levaram para o Hospital da Posse (Nova Iguaçu), mas devido à gravidade dos ferimentos, fui encaminhado imediatamente, de ambulância, para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias”, contou o catador de resíduos.



No mesmo dia, Wagner Vieira Gomes foi socorrido na emergência do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, onde foi prontamente atendido pelos médicos da equipe de Cirurgia Plástica, Dr. José Carlos Leite e Dr. Luciano Maldonado. O paciente foi encaminhado imediatamente para o centro cirúrgico do HMAPN, onde foram realizados os procedimentos de reconstrução facial, com retalhos locais e reposicionamento dos tecidos.



O médico cirurgião, Dr. Luciano Maldonado, explicou que, ao ser conduzido ao centro cirúrgico, o paciente apresentava muito sangramento e dores, mas se mantinha lúcido e orientado.

Homem atacado por pitbulla passa por reconstrução da face em Duque de Caxias Divulgação

“No centro cirúrgico é que conseguimos ter noção da gravidade das lesões de orelha, face, pálpebra, supercílio, nariz, região interna da boca, entre outros. Não foi feito enxerto. Com a própria pele que sobrou foi feito o preenchimento das lesões e a reconstrução do rosto. Foi uma cirurgia de quase 5 horas, mas no final deu tudo certo”, explicou o médico cirurgião.



O coordenador médico da Cirurgia Plástica, Dr. Gabriel Basílio, explica que a cirurgia plástica de trauma é uma cirurgia reparadora, na qual a principal preocupação da equipe médica é a reconstrução da parte muscular e nervosa.

“Quando a gente recebe um paciente assim, a gente não sabe da viabilidade dos nervos faciais. Existe uma sorte, acaso, mas existe uma qualidade técnica também. No caso do paciente Wagner, deu tudo certo. Era um paciente politraumatizado de face que, mesmo tendo risco de morte, preservava as vias aéreas desobstruídas, a visão, audição e fala. Tinha também os riscos de infecção, necrose total ou parcial de pele e músculo, além da perda de alguma função”, destacou o coordenador de Cirurgia Plástica, Dr. Gabriel Basílio.



Após a cirurgia, o paciente recebeu os cuidados pós-operatórios, sempre acompanhado pela equipe do enfermeiro Nemilson de Souza, da Coordenação da Comissão de Curativo. Os cuidados pós-operatórios, durante os 30 dias de internação do paciente, e a dedicação da família, que seguiu as orientações da comissão nos cuidados ao paciente depois de sua alta hospitalar, foram essenciais para o sucesso final.



No último dia 23/10, Wagner retornou ao HMAPN para mais uma consulta de avaliação e acompanhamento médico. O paciente foi recebido pelo diretor geral do Hospital Adão Pereira Nunes, Dr. Thiago Resende, juntamente com a equipe médica e de enfermagem que cuidaram do caso. O diretor manifestou alegria por sua recuperação e parabenizou a equipe pelo sucesso do procedimento.

“Mais uma vez o , mostrou sua capacidade de atender às demandas graves de pacientes de trauma, seguindo como referência para todo o estado. Eu agradeço e parabenizo a nossa equipe de cirurgia plástica e também do pós-operatório e curativos, que preservaram o paciente sem infecções e hoje em plena recuperação”, destacou o diretor do HMAPN.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) está localizado na Rod. Washington Luiz 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera – Duque de Caxias.