Caxias Shopping recebe o Circo Vostok para curta temporada - Thais Monteiro/Divulgação

Caxias Shopping recebe o Circo Vostok para curta temporadaThais Monteiro/Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:43

Duque de Caxias - Em mais uma iniciativa para surpreender e encantar seus clientes, o Caxias Shopping recebe pela primeira vez o Circo Vostok, que chega no dia 01 de novembro em curta temporada. Com o espetáculo “Magia do Cinema”, a atração promete levar o público a uma jornada de nostalgia e encantamento, misturando a atmosfera clássica do circo com toques de inovação e uma estrutura moderna.

Hoje, liderado por Fabio Vostok, representante da sexta geração da família, o circo traz uma experiência única, com uma infraestrutura revitalizada que inclui ar-condicionado, um painel de LED gigante e áreas temáticas que garantem o conforto e a diversão do público.

As apresentações serão realizadas às quintas e sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 16h30 e 19h30. O espetáculo estreia no dia 01, com classificação etária livre, sendo uma ótima opção de entretenimento para todas as idades.

Fundado na Rússia em 1873, o Circo Vostok é sinônimo de tradição e já conta com uma trajetória de sucesso ao redor do mundo. Durante as décadas de 1970, o circo realizou uma longa temporada nos Estados Unidos, onde encantou o público norte-americano por quase 40 anos. Desde que chegou ao Brasil, o Circo Vostok se consolidou como um dos mais prestigiados circos do país, mencionado até mesmo em clássicos da música brasileira, como “Telegrama”, de Zeca Baleiro.

A bilheteria estará aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 11h às 22h. “A experiência promete ser uma celebração de tradição e magia circense, reafirmando o compromisso do Caxias Shopping em proporcionar momentos memoráveis e de alta qualidade para seus visitantes”, conta Helayne Barbosa, Gerente de Marketing do Caxias Shopping.

Serviço – Circo Vostok no Caxias Shopping

Estreia: 01/11 (sexta-feira)

Horários dos espetáculos: quintas e sextas-feiras, às 20h; sábados, domingos e feriados, às 16h30 e 19h30

Ingressos: Valores a partir de R$ 30,00. Consulte todos os valores em:https://bileto.sympla.com.br/event/99707/d/284582