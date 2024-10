Alunos de Caxias se destacam na Olímpiada Nacional de História - Divulgação

Publicado 30/10/2024 17:28

Duque de Caxias - Três alunos da Escola Municipal Sargento João Délio dos Santos alcançaram a final da 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB). Os estudantes, Ava Bertolucci (13 anos), Heberson Mateus Reis (14) e Letícia Ricardo da Costa (13), competiram com cerca de 150 mil estudantes de escolas públicas e privadas em todo o Brasil, distribuídos em 51 mil equipes.

Somente no Estado do Rio de Janeiro, dos 1.312 alunos inscritos, apenas cinco equipes avançaram até a etapa final, com destaque para a equipe de Duque de Caxias, que obteve a maior nota do estado. A última fase ocorreu em agosto, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), instituição responsável pela organização da ONHB. Embora não tenha ficado nas primeiras colocações, o trio conquistou uma bolsa de Iniciação Científica remunerada, como reconhecimento pelo desempenho.

Visivelmente emocionada, a aluna Ava Bertlucci compartilhou sua experiência e alegria.

“É muita emoção chegar ao final de um concurso de uma das maiores universidades do Brasil. Não foi fácil chegar até aqui”, declarou a estudante.

Para Heberson Mateus, a dedicação ao estudo foi recompensadora: “Eu já gostava de História, agora virei fã. Dedicamos horas de estudo, até mesmo aos sábados, mas foi muito bom”, relatou, evidenciando o esforço do grupo ao longo da trajetória de estudos.

Já Letícia Ricardo celebrou a capacidade de todos em conquistar a etapa final da ONHB: “Já somos vencedores por chegar até aqui. Isso prova o quanto somos capazes”, comemorou a aluna.

A professora de História Carolina Ramalho, por sua vez, não conteve as lágrimas ao falar sobre o desafio que trouxe um novo olhar para a escola.

“São alunos de uma escola do campo, que representa força, luta e resistência. Eles se superaram ao realizar um trabalho em equipe. Criaram estratégias de autonomia e desenvolveram a leitura com textos mais complexos de produções acadêmicas e atividades de pesquisas, como se fossem historiadores”, contou a docente.



Para a diretora da escola, Cristina de Souza, que liderou a iniciativa de inscrição da escola na ONHB, a experiência representa uma oportunidade de crescimento para todos.

“É uma escola dedicada, envolvida, que busca evoluir. Era necessário enfrentarmos esse desafio para elevar a autoestima deles e dos professores”, destacou a gestora, reforçando o compromisso da escola com o desenvolvimento dos alunos.



A coordenadora do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, professora Vilma Soares, ressaltou a importância da experiência para o futuro dos estudantes.

“É um aprendizado que eles vão levar para a vida acadêmica e pessoal. Isso prova o quanto o nosso ensino é inovador e rompe barreiras”, finalizou Soares.